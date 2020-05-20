Tekirdağ'da korkutan yangın
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Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ'da korkutan yangın Tekirdağ'da 3 kişilik bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

20.05.2020 20:05 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:06

Tekirdağ'da korkutan yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 3 kişilik bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Atatürk Mahallesi Koru Sokak'taki 4 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İddialara göre, Yaldız ailesine ait evin yatak odasında çıkan yangın kısa sürede evin diğer bölümlerine yayıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evdeki aile bireyleri güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yangın da kontrol altına alındı. 112 Acil Servis ekipleri ise olay yerinde hazır bulundu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Emniyet ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ'da korkutan yangın

Kaynak: İHA

Manşet

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