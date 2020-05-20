Tekirdağ'da korkutan yangın
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Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ'da 3 kişilik bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Tekirdağ'da korkutan yangın
20.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:58

Tekirdağ'da 3 kişilik bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Atatürk Mahallesi Koru Sokak'taki 4 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İddialara göre, Yaldız ailesine ait evin yatak odasında çıkan yangın kısa sürede evin diğer bölümlerine yayıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evdeki aile bireyleri güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yangın da kontrol altına alındı. 112 Acil Servis ekipleri ise olay yerinde hazır bulundu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Emniyet ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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