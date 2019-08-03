Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir binanın dış cephesinde çıkan yangın korkuttu.

3.08.2019 11:01
Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir binanın dış cephesinde çıkan yangın korkuttu.

Camiatik Mahallesi Gazi Geçidi Sokak'taki binanın dış cephesinde açıkta bulunan elektrik kablosunun şase yapması dolayısıyla alev aldı. Olayı fark eden çarşı esnafı çay ocağı sahibi Ahmet Yarar, 110 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Binanın etrafında toplanan vatandaşlar da yaşananları merakla izledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.