Tekirdağ'da "koç güzellik" yarışması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da "koç güzellik" yarışması yapıldı

Tekirdağ'da 'koç güzellik' yarışması yapıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" etkinlikleri kapsamında "koç güzellik" yarışması düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" etkinlikleri kapsamında "koç güzellik" yarışması düzenlendi.

Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen yarışmaya 10 yetiştirici katıldı.

Yarışmada jüri, koçların vücut uzunluğu, hayvanın yerden yüksekliği, but genişliği ile ırk özelliklerini en iyi taşıyan ve en bakımlı koç kriterlerine göre değerlendirme yaptı.

Üreticiler de hayvanlarının jüri tarafından değerlendirmesini heyecanla izledi.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, burada yaptığı açıklamada, yarışmayı üreticilerin her yıl heyecanla beklediğini söyledi.

Koç güzellik yarışmasının altıncısını düzenlediklerini ifade eden Toluca, şöyle konuştu:

"Birlik olarak fuarda çeşitli yarışmalarımız olacak. Yetiştiricilerimiz bugün değerli koçlarını getirip yarışmaya katıldılar, teşekkür ediyorum. Bizim için yarışmaya katılan herkes birinci. Önemli olan hayvanları güzel yetiştirip buraya katılmak. Yarışmadaki amacımız Tekirdağ'daki damızlık ırklarının sayısını artırıp daha çok yetiştirmek ve diğer bölgelere damızlık hayvan satabilmek."

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu Ahmet Heyecan'ın koçu birinci, Okan Yavuz'un koçu ikinci, Nedim Yıldız'ın koçu üçüncü oldu.

"Pehlivan" ismini verdiği koçuyla birinci olan Ahmet Heyecan, hayvanına gözü gibi baktığını ve birincilik ödülünü aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Dereceye giren yetiştiricilere hediyeler verildi.

Tekirdağ'da 'koç güzellik' yarışması yapıldı
Tekirdağ'da 'koç güzellik' yarışması yapıldı
Tekirdağ'da 'koç güzellik' yarışması yapıldı
Tekirdağ'da 'koç güzellik' yarışması yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Derya Baykal Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Salih Uçan Umut Meraş Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tekirdağ'da "koç güzellik" yarışması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 15:07:01. #1.16#

title