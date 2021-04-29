Tekirdağ'da "Kobi Gelişim Destek ve AR-GE Destek Programı" semineri düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle "Kobi Gelişim Destek ve AR-GE Destek Programı" semineri düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle "Kobi Gelişim Destek ve AR-GE Destek Programı" semineri düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker'in moderatörlüğünü yaptığı, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'un konuşmacı olarak katıldığı seminer çevrim içi gerçekleştirildi.

Kurt, seminerde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da üniversitenin yaptığı çalışmalarla son dönemde çok iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Üniversite ve sanayi iş birliğinin önemli olduğunu belirten Kurt, "İnşallah üniversitenin büyümesi hızlanarak devam eder. Üniversitelerin sanayiye destek vermesi noktasında sıkı ilişkiler kurmak istiyoruz. KOSGEB olarak biz Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir KOBİ'lerimizin dünya ile rekabet edebilir düzeye gelmesi, uluslararası düzeye çıkması için çok ciddi bir çaba içerisindeyiz. Bazen teşvik oluyor bazen bilgilendirme oluyor. KOSGEB'in varlığı, devletin bir kolu olarak yanlarında olması bile KOBİ'lere güven veriyor." dedi.

Kurt, salgının bütün hayatı ciddi şekilde etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz inanıyoruz ki her zorluktan sonra bir kolaylık var. Bizim KOSGEB olarak temel amacımız hem bu zorlu süreci KOBİ'lerimizin atlatmasını sağlamak hem de zorluktan sonraki süreç için de hazırlık yapmak. Bu salgından sonra dünya farklı bir yere gittiği zaman bizim buna da hazır olmamız gerek. Bu dönemde KOSGEB dijitalleşme konusuna çok ciddi bir ağırlık vermeye başladı. Pandemi sürecinde özellikle gösterdi ki artık dijitalleşme dijital çağ artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bundan iki sene üç sene önce elektrikli bir araba yapılacakken elektrikli arabalara daha çok var daha uzun süre bunlar gelmez denilirken şimdi görüyoruz ki pandemi süreci aslında özellikle dijitalleşme noktasında süreci belki üçe beşe katlayacak şekilde arttırdı."

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de sanayi ve üniversite iş birliğine her zaman önem verdiklerini belirterek, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'a verdiği bilgiler için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman