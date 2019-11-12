Tekirdağ'da kızını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
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Tekirdağ'da kızını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

12.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:38
Tekirdağ'da kızını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

'ın ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

'nde yaşayan Okan K. (45), eve bir süre gelmeyen kızı Sultan K'yi (19) bulunduğu yerden otomobille alarak evlerinin önüne getirdi.

Orhan K, iddiaya göre, otomobilin içinde tartıştığı kızına silahla ateş etti.

Ağır yaralanan Sultan K, babası tarafından kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Orhan K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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