Tekirdağ'da kıyılarda görülen müsilaj rüzgarın etkisiyle dağıldı
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Tekirdağ'da kıyılarda görülen müsilaj rüzgarın etkisiyle dağıldı

Tekirdağ'da kıyılarda görülen müsilaj rüzgarın etkisiyle dağıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nin Tekirdağ bölümünde 3 gündür görülen deniz salyası (müsilaj), rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaştı.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ bölümünde 3 gündür görülen deniz salyası (müsilaj), rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaştı.

Müsilaj, lodosun da etkisiyle cuma gününden itibaren balıkçı barınağını kaplamış, hafta sonu ise daha geniş bir alana yayılmıştı.

Bugün ise karadan denize doğru esen rüzgar sayesinde deniz salyası dağıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Tekirdağ'da bugüne kadar 153 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.

Tekirdağ'da kıyılarda görülen müsilaj rüzgarın etkisiyle dağıldı
Tekirdağ'da kıyılarda görülen müsilaj rüzgarın etkisiyle dağıldı
Tekirdağ'da kıyılarda görülen müsilaj rüzgarın etkisiyle dağıldı
Tekirdağ'da kıyılarda görülen müsilaj rüzgarın etkisiyle dağıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da kıyılarda görülen müsilaj rüzgarın etkisiyle dağıldı - Haberler
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