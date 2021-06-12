Tekirdağ'da kıyıda biriken müsilajı temizleme çalışmaları sürüyor
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Tekirdağ'da kıyıda biriken müsilajı temizleme çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'da kıyıda biriken müsilajı temizleme çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizleme çalışmalarına Tekirdağ'da da devam ediliyor.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizleme çalışmalarına Tekirdağ'da da devam ediliyor.

Marmaraereğlisi sahilinde lodosun etkisiyle yeniden müsilaj birikti.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Ekiplerce tekne yardımıyla toplanıp vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürüldü.

Çalışmalar kapsamında Tekirdağ'da bugüne kadar 28 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajın yeniden kıyıda toplanabileceğini, çalışmaların buna göre planlanacağını ve kıyıda oluşan deniz salyasını temizleme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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