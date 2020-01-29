Tekirdağ'da kışladan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı
Süleymanpaşa ilçesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası'nda kaydı silinmiş hurda demirleri çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası'nda kaydı silinmiş hurda demirleri çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ferhadanlı Mahallesi'nde bulunan kışladan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kaydı silinmiş hurda demirleri traktöre yükleyen kişileri takibe aldı.
Yaklaşık 2 ton demiri ve traktörü bırakıp kaçan 4 kişi, ekiplerce yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ, H.O, T.D, ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.