Tekirdağ'da kışladan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da kışladan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı

Süleymanpaşa ilçesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası'nda kaydı silinmiş hurda demirleri çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

29.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:32
Tekirdağ'da kışladan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı

ilçesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası'nda kaydı silinmiş hurda demirleri çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, Ferhadanlı Mahallesi'nde bulunan kışladan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kaydı silinmiş hurda demirleri traktöre yükleyen kişileri takibe aldı.

Yaklaşık 2 ton demiri ve traktörü bırakıp kaçan 4 kişi, ekiplerce yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ, H.O, T.D, ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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