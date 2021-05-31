Kısıtlama kuralına uymadıkları gerekçesiyle kıraathanede bulunan 23 kişiye ceza uygulandı
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Kısıtlama kuralına uymadıkları gerekçesiyle kıraathanede bulunan 23 kişiye ceza uygulandı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde kapalı olması gereken kıraathanede bulunan 23 kişiye 101 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde kapalı olması gereken kıraathanede bulunan 23 kişiye 101 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri, Cemaliye Mahallesinde bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı üzerine söz konusu iş yerine gitti.

Kıraathanede kısıtlama ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden, oyun oynayan 23 kişiye 101 bin 250 lira ceza kesildi. İş yeri ise mühürlendi.

Kısıtlama kuralına uymadıkları gerekçesiyle kıraathanede bulunan 23 kişiye ceza uygulandı
Kısıtlama kuralına uymadıkları gerekçesiyle kıraathanede bulunan 23 kişiye ceza uygulandı
Kısıtlama kuralına uymadıkları gerekçesiyle kıraathanede bulunan 23 kişiye ceza uygulandı
Kısıtlama kuralına uymadıkları gerekçesiyle kıraathanede bulunan 23 kişiye ceza uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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