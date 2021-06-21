Tekirdağ'da kısıtlamayı ihlal eden 55 kişiye 178 bin lira ceza kesildi
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Tekirdağ'da kısıtlamayı ihlal eden 55 kişiye 178 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ'da kısıtlamayı ihlal eden 55 kişiye 178 bin lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan iş yerlerindeki 55 kişiye 178 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan iş yerlerindeki 55 kişiye 178 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimlerde bulundu.

Denetimlerde bir kahvehane ve 3 eğlence mekanının kısıtlamaya rağmen açık olduğu tespit edildi.

İşletme sahipleri ile bu işletmelerdeki 55 kişiye 178 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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Tekirdağ'da kısıtlamayı ihlal eden 55 kişiye 178 bin lira ceza kesildi - Haberler
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