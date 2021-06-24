Kısıtlamayı ihlal eden 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza kesildi
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Kısıtlamayı ihlal eden 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan iş yerlerindeki 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan iş yerlerindeki 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimlerde bulundu.

Denetimlerde 3 eğlence mekanının kısıtlamaya rağmen açık olduğu tespit edildi.

İşletme sahiplerinin de aralarında bulunduğu eğlence mekanlarındaki 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 380 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kısıtlamayı ihlal eden 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza kesildi
Kısıtlamayı ihlal eden 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza kesildi
Kısıtlamayı ihlal eden 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza kesildi
Kısıtlamayı ihlal eden 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza kesildi
Kısıtlamayı ihlal eden 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza kesildi
Kısıtlamayı ihlal eden 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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