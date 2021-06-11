Tekirdağ'da kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 bin lira ceza uygulandı
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Tekirdağ'da kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'da kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 bin lira ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaya rağmen açık bulunan eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 bin 360 lira ceza kesildi.

Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaya rağmen açık bulunan eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 bin 360 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Asayiş Şubesi ekipleri, Malkara ilçesinde yaptıkları denetimde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde bir eğlence mekanının açık olduğunu tespit etti.

Mekanda bulunan 16 kişiye "sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"den 55 bin 360 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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