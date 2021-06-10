Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 47 kişiye para cezası verildi

Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararına rağmen açık bulunan bir eğlence mekanındaki 47 kişiye 162 bin lira ceza uygulandı.