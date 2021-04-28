Kısıtlamada kahvehanede oyun oynayan 20 kişiye para cezası verildi
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Kısıtlamada kahvehanede oyun oynayan 20 kişiye para cezası verildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kahvehanede oyun oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye toplam 83 bin lira ceza verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kahvehanede oyun oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye toplam 83 bin lira ceza verildi.

Kemalettin Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanda kahvehanede oyun oynayan 20 kişiye toplam 83 bin lira ceza yazıldı, iş yeri mühürlendi.

Öte yandan kahvehane işletmecisinin polis baskınına karşı iş yerinin camlarını ve kapısını boyayarak gizlediği belirlendi.

Kısıtlamada kahvehanede oyun oynayan 20 kişiye para cezası verildi
Kısıtlamada kahvehanede oyun oynayan 20 kişiye para cezası verildi
Kısıtlamada kahvehanede oyun oynayan 20 kişiye para cezası verildi
Kısıtlamada kahvehanede oyun oynayan 20 kişiye para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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