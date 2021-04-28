Kısıtlamada kahvehanede oyun oynayan 20 kişiye para cezası verildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kahvehanede oyun oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye toplam 83 bin lira ceza verildi.