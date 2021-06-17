Tekirdağ'da kısıtlama saatinde açık tutulan iş yerlerindeki 42 kişiye 165 bin lira ceza uygulandı
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Tekirdağ'da kısıtlama saatinde açık tutulan iş yerlerindeki 42 kişiye 165 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'da kısıtlama saatinde açık tutulan iş yerlerindeki 42 kişiye 165 bin lira ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan iş yerlerindeki 42 kişiye 165 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan iş yerlerindeki 42 kişiye 165 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan ve Zafer mahallelerinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimlerde bulundu.

Denetimlerde bir kahvehane ve eğlence mekanının kısıtlamaya rağmen açık olduğu tespit edildi.

Salgın tedbirlerinin ihlal edildiği iş yerlerinde bulunan 42 kişiye 165 bin lira ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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Tekirdağ'da kısıtlama saatinde açık tutulan iş yerlerindeki 42 kişiye 165 bin lira ceza uygulandı - Haberler
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