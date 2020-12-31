Tekirdağ'da kısıtlama nedeniyle yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar tombala ve oyunlara yöneldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'da kısıtlama nedeniyle yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar tombala ve oyunlara yöneldi

31.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:10
Tekirdağ'da kısıtlama nedeniyle yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar tombala ve oyunlara yöneldi

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar, tombala ve oyunlara ilgi gösteriyor.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar, tombala ve oyunlara ilgi gösteriyor.

Yeni yıla az bir süre kala alışveriş yapmaya başlayan vatandaşlar, tombala ve evde oynanan oyunların satıldığı dükkanlara da uğruyor.

Kent sakinleri, aileleriyle oynayabilecekleri ve hoşça vakit geçirebilecekleri oyunları satın alıyor.

Esnaf Elmas Balım, AA muhabirine, vatandaşların tombala ve diğer oyunlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu yılbaşında oyun satışlarında beklediklerinden fazla artış olduğunu ifade eden Balım, "Bu sene hazırlıksız yakalandık. Bu kadar çok satış olacağını tahmin edemedik, şu anda 'yok' satıyoruz. Aileler yılbaşında kendi aralarında oyunlarla güzel zaman geçirmek istiyor. Tombala, yapboz ve bardak oyunları çok talep gördü." dedi.

Balım, satışların yoğun olmasının esnafı da memnun ettiğini belirterek, "Oyunları beklediğimizden daha fazla sattık, diyebiliriz. Yılbaşı ve salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamada vatandaşlar evlerinde bu tür oyunları oynayarak vakit geçirecek." diye konuştu.

Dükkandan tombala alan Neriman Gönül ise yılbaşında evde ailece neşeli zaman geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan Cengiz Kurtoğlu
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da kısıtlama nedeniyle yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar tombala ve oyunlara yöneldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 16:28:59. #1.15#
title