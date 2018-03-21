Tekirdağ'da Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu ilçesinde yapımı tamamlanan Büyükşehir Zübeyde Hanım Parkı, Çorlu TEMA Park Mesire Alanı ve Zübeyde Hanım Anıtı törenle açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince Çorlu ilçesinde yaptırılan Büyükşehir Zübeyde Hanım Parkı, Çorlu TEMA Park Mesire Alanı ve Zübeyde Hanım Anıtı'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, tüm ilçelerde yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Çorlu'da yaptırılan eserlerin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Törene, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün de katıldı.

-Tekirdağlı sporcuların başarısı

Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, atletizm alanında İstanbul'da düzenlenen 4. Belediyeler Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'ndan üç madalyayla döndü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 takımdan 87 sporcunun madalya mücadelesi verdiği 4. Belediyeler Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada, gülle atma kategorisinde Aleyna Yalçın ikinci, uzun atlamada Begüm Yılmaz ve 400 metre koşuda da İlke Çebi üçüncü oldu.

"Yeter ki Senin Yüzün Gülsün" projesi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Yaşlılar Haftası dolayısıyla "Yeter ki Senin Yüzün Gülsün" projesi kapsamında hizmet verilen vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eşkinat, "Yeter ki Senin Yüzün Gülsün" projesi kapsamında hizmet alan verilen evleri ziyaret ederek, Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Her zaman vatandaşa hizmet için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Eşkinat şunları kaydetti:

"Ücretsiz olarak sürdürülen projede muhtarların öncülüğünde yapılan araştırma ile bakıma muhtaç olarak belirlenen kişilerin kapısı çalınırken kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin kişisel bakımlarının sağlanması, hastaların yaşadıkları ortamların sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi ve Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevi'nden her gün yemek tahsis edilmesi hizmeti ile her gün yeni bir vatandaşımızın daha yanında oluyoruz."

Oda başkanından Albayrak'a ziyaret

Tekirdağ Kebapçılar Tatlıcılar Köfteciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Ali Kıral, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kıral'ın oda çalışmaları hakkında Albayrak'a bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada, Albayrak'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Kıral'a teşekkür ettiği kaydedildi.