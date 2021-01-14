Tekirdağ'da kışa hazırlık için 250 ton tuz ve 9 ton solüsyon stoklandı

Süleymanpaşa Belediyesi, kar küreme araçları ile yollarda buzlanmayı önlemek için tuz ve özel solüsyon stoklarını yaparak olası kar yağışında yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Süleymanpaşa Belediyesi, kar küreme araçları ile yollarda buzlanmayı önlemek için tuz ve özel solüsyon stoklarını yaparak olası kar yağışında yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte beklenen kar yağışı öncesinde araç, ekipman ve personel hazırlıkları tamamlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan kar küreme ile tuzlama yapacak araçların tüm bakımları yapılarak hazır hale getirildi.

Ağır kış şartlarına yetecek kadar tuz ve donmayı önleyici özel solüsyonun stoklandı, kar yağışı sırasında gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili personel bilgilendirildi, vardiyalar hazırlandı.

Belediye tarafından olası kar yağışı ile mücadelede, 2 kar küreme ve tuzlama aracı, yol açımı için 4 greyder, tuzlamada kullanılacak 2 kamyonet hazır hale getirildi. Buzlanma ve donmayı engellemek için 250 ton tuz ve 9 ton solüsyon stoklandı. Kar yağışı ile mücadele kapsamında 30 personel özel olarak görevlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf