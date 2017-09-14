Tekirdağ'da Kış Hazırlıkları Başladı

Hayrabolu ilçesinde ikamet eden kadınlar, kış mevsiminde tüketilecek yiyeceklerin yapımına başladı.



Subaşı Mahallesi'nde ikamet eden kadınlar, "imece" usulüyle kışın tüketecekleri, salça, pekmez, tarhana, turşu, kesme ve kurutulmuş biber gibi ürünleri hazırlıyor.



Kışlık hazırlayan kadınlardan Nagehan Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları yöresel gıdaların sofralarının vazgeçilmez lezzetleri olduğunu belirtti.



Kışlık yiyecek hazırlıklarını mahallede komşularıyla ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaptıklarını belirten Göçer, şunları kaydetti :



"Biz geçmişten bu yana kışın yiyeceğimiz ürünleri kendimiz hazırlarız. Her yıl bu mevsimde tüm kadınları tatlı bir telaş sarar. Mahalleli kadınlar toplanıp bir arada salça, tarhana, kesme,turşu, buna benzer ürünleri birlikte hazırlıyoruz. Hazırladığımız ürünlerin bazılarını buzdolabında bazılarını da kiler olarak kullandığımız serin odalarda muhafaza eder, kış boyunca tüketiriz."



Bahçelerinde kendi doğal sebzelerini yetiştirdiklerini söyleyen Göçer, "Doğal sebzeler daha verimli ve sağlıklı oluyor. Bahçemizden topladığımız domates, biber, fasulye, bamya, patlıcan ve kabak gibi ürünleri kış ayında tüketmek için hazırlık yapıyoruz. Ayrıca kendi yiyeceğini kendin hazırlandığında daha çok tatlı oluyor." diye konuştu.



Sadife Gültekin ise, komşu ve akrabalarıyla bir araya gelerek "İmece Usulü" kışlık yiyecekleri hazırladıklarını kaydetti.



Gültekin, kış ayında yemek için tarhana, pekmez, kurutulmuş biber, yufka gibi ürünleri yaptıklarını belirterek, "Her yıl kış ayı gelmeden tüketeceğimiz yiyeceklerimizi hazırlamaya başladık. Hazırladığımız ürünleri kış aylarında yemek için kiler gibi serin odalarda muhafaza ediyoruz." dedi.