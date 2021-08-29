Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Işıklar mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Ümit Ay idaresindeki 06 BTF 398 plakalı tırın 06 JOT 21 plakalı dorsesine, Nihat Metin yönetimindeki 59 UU 187 plakalı otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Otomobilin sürücüsü Metin, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Metin'in Çerkezköy Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel