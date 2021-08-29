Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Işıklar mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Ümit Ay idaresindeki 06 BTF 398 plakalı tırın 06 JOT 21 plakalı dorsesine, Nihat Metin yönetimindeki 59 UU 187 plakalı otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobilin sürücüsü Metin, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Metin'in Çerkezköy Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Emine Erdoğan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Metin Çekmez Demet Akalın Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Arda Güler Ozan Tufan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 15:37:02. #1.15#

title