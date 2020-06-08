Tekirdağ'da kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza
Süleymanpaşa ilçesinde kıraathanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.
08.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:43
Süleymanpaşa ilçesinde kıraathanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski-Orta Cami Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Kumar oynadığı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA