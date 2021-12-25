Tekirdağ'da kimyasal gazdan zehirlenen 14 işçi hastanelik oldu - Haberler
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Tekirdağ'da kimyasal gazdan zehirlenen 14 işçi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da kimyasal gazdan zehirlenen 14 işçi hastanelik oldu Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kimyasal gaz sızıntısı nedeniyle 14 işçi hastanelik oldu.

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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da kimyasal gazdan zehirlenen 14 işçi hastanelik oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kimyasal gaz sızıntısı nedeniyle 14 işçi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre Ergene Kırkgöz Mahallesi'nde faliyet gösteren bir tekstil firmasında gece saatlerinde ozon makinesinde arıza meydana geldi. Yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle 14 işçi zehirlendi. Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 14 işçinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da kimyasal gazdan zehirlenen 14 işçi hastanelik oldu

Tekirdağ'da kimyasal gazdan zehirlenen 14 işçi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Son Dakika Haberleri

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