Tekirdağ'da kimyasal deposundaki patlama inceleniyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerindeki bir plastik tankerin patlaması sonucu çevreye kötü koku yayan tesislerde incelemelerde bulunuldu. AFAD ekipleri, bugün mahallede yaptıkları ölçümlerde bir olumsuzluğa rastlamadı. Ergene Kaymakamı Fatih Fatih Kılıztoprak, Şuan için her şey kontrol altında. Her hangi bir sıkıntı yoktur dedi.

Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi'nde özel bir şirkete ait kimyasal deposunda gece kimyasalların bulunduğu 20 tonluk plastik tankerde patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte kimyasal maddeler önünden geçen karayolu ve çevreye akarken, mahalleyi ağır bir koku sardı. Genizleri yakan ağır koku üzerine deponun çevresinde oturan vatandaşlar evlerini terk edip, dışarıya çıkarken olay yerine, sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece yapılan uyarı üzerine evlerini terk eden vatandaşlar, kimyasalların etkisinin giderilmesinin ardından sabaha karşı evlerine geri döndü. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, ağır kokuya tesiste bulunan formik asitin neden olduğunu açıkladı. AFAD'ın yaptığı çalışmada kimyasal asit suyla eritilmesi sonucu etkisiz hale getirildi.

AFAD ÖLÇÜM YAPTI

Gece büyük korkunun yaşandığı mahallede hayat bugün normale döndü. AFAD ekipleri, mahallede bu sabahtan itibaren yaptıkları ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve korkulacak bir durumun olmadığını söyleyen Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Arkadaşlarımızla sabah erken saatlerde tekrar geldik. Gerekli numuneler alınmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ile birlikte buradayız. Şuan için her şey kontrol altında. Her hangi bir sıkıntı yoktur. Çalışmalar sürüyor dedi.

TANKER PATLAMASI ARAŞTILIYOR

Olayla ilgili olarak plastik tankerin patlama riskinin az olduğu ifade edilirken AFAD ve itfaiye ekipleri olayın meydana geldiği kimyasal deposunda inceleme yaptı. AFAD ekipleri, kimyasalların bulunduğu deponun boşaltılmasını isterken, belediye ekipleri de firmaya yetkililerine tebligat yaptı.

Kaynak: DHA