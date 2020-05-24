Tekirdağ'da kimsesiz ve hasta vatandaşlara bayram ziyareti Tekirdağ'da kimsesiz ve hasta vatandaşlara bayram ziyaretiTEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kimsesi olmayan yaşlılar, engelli ve hastaları evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Tekirdağ'da kimsesiz ve hasta vatandaşlara bayram ziyareti

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kimsesi olmayan yaşlılar, engelli ve hastaları evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kimsesi olmayan yaşlılar, engelli ve hastaları evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı, hediyeler dağıttı.

Zafer Mahallesinde ziyaret edilen Tevfik Uzel(91), kendilerini unutmayan belediye ekiplerine teşekkür etti. Uzel, bu bayramın çok farklı olduğunu ifade ederek, kapısının çalınarak bayramının kutlanmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Yine evine ziyaret edilen i Akile Avcı(71), da hastalığı nedeniyle uzun süredir evinden çıkamadığını söyledi. Avcı, bu güzel günde kendisini unutmayan belediye ekiplerinin bayramını kutlamasıyla duygulandığını aktararak, daha güzel bayramlar görmek temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA