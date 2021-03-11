Tekirdağ'da KGYS'den maske takmadığı belirlenen kişiye para cezası verildi
11.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:40
Saray ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile maske takmadığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.
Saray ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile maske takmadığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri KGYS kamerasından izledikleri bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan maske kuralını ihlal ettiğini belirledi.
Bu kişiye 900 lira idari ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan