Tekirdağ'da kepçe operatörü kepçeye astığı pankartla evlenme teklifinde bulundu
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Tekirdağ'da kepçe operatörü kepçeye astığı pankartla evlenme teklifinde bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kepçe operatörü genç, kız arkadaşına, kepçeye astığı pankartla evlenme teklif ettiMalkara'da bir firmada iş makinesi operatörü olarak çalışan Yetkin Deniz (23), kız arkadaşı gıda teknikeri Nigar Gülmez'e evlenme teklifi yapmaya karar verdi.

18.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:40
Tekirdağ'da kepçe operatörü kepçeye astığı pankartla evlenme teklifinde bulundu

'ın ilçesinde kepçe operatörü genç, kız arkadaşına, kepçeye astığı pankartla evlenme teklif etti

Malkara'da bir firmada iş makinesi operatörü olarak çalışan Yetkin Deniz (23), kız arkadaşı gıda teknikeri Nigar Gülmez'e evlenme teklifi yapmaya karar verdi.

Yetkin Deniz Malkara Sanayi Çarşısı Köprüsü'nün üzerine getirdiği kepçe önüne üzerinde evlenme teklifini yazdığı pankartı astı.

Kız arkadaşı Gülmez ile birlikte köprü üzerine gelen Deniz, diz çökerek evlenme teklif etti. Nigar Gülmez'de teklifi "evet" diyerek kabul etti.

Kaynak: AA
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