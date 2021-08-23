TEKİRDAĞ'DA, 'KENTTE HUZUR' UYGULAMASI 43 GÖZALTI

TEKİRDAĞ'da 1000 bin polisin katılımıyla il genelinde 'Kentte huzur' adıyla düzenlenen asayiş uygulamasında 43 şüpheli yakalandı.

TEKİRDAĞ'da 1000 bin polisin katılımıyla il genelinde 'Kentte huzur' adıyla düzenlenen asayiş uygulamasında 43 şüpheli yakalandı. Karantinada olması gerekirken uygulamada yakalanan Harun Y.(26), 'Ben karantinamın bittiğini zannediyordum dedi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kaçakçılık, organize suçlar, terörle mücadele, asayiş, özel harekat, çevik kuvvetten oluşan 1000 bin polisle il genelinde, 'Kentte huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Kurulan 27 uygulama noktası ve 90 umuma açık yer, sokaklarda denetim yapıldı. Kontrol noktalarında, şüpheli görülen şahıslar, araçlar ile umuma açık alkollü ve alkolsüz mekanlarda gerçekleştirilen kontrollerde, 7bin 205 kişinin genel bilgi taraması sorgularken, mekanlarda ve araçlarda yapılan denetimlerde, 9 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 43 kişi de gözaltına alındı. Trafik ekipleri tarafından 1519 araç kontrol edildi, 4 araç trafikten men edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 36 işletmeye de tutanak tutuldu.

KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN UYGULAMADA YAKALANDI

Polis uygulama esnasında koronavirüs karantinaya alınan bir apartmanda oturduğu ve temaslı olması nedeni ile karantinada olması gereken Harun Y., salgın tedbirlerini ihlal etmek kapsamında cezai işlem uygulandı. Polisin dikkati sayesinde yakalanan Harun Y, 'Ben karantinamın bittiğini zannediyordum. Bilmiyordum. Bilseydim çıkar mıydım dışarı dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı