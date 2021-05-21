Tekirdağ'da kendisini belediye personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı
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Tekirdağ'da kendisini belediye personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı

Tekirdağ'da kendisini belediye personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde, kendisini belediye çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları yardım kartı çıkarma bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde, kendisini belediye çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları yardım kartı çıkarma bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlardaki dolandırıcılık ihbarlarına yönelik çalışma yaptı.

Kendisini belediye personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırarak 18 bin liralarını alan şüphelinin E.D. olduğu tespit edildi.

İstanbul'da yakalanan şüphelinin üzerinde sahte basın kartı ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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