Tekirdağ'da kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe merkezinde 59 yaşındaki N.Ç'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtarak, 300 bin lira değerindeki ziynet eşyası, 5 bin lira ve bin 160 avroyu alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. tutuklandı, İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün N.Ç'yi telefonla arayan kişi kendisini polis olarak tanıtmış, FETÖ'cülerin kuyumcu hırsızlığına karıştığını, olayda 48 kişinin mağdur olduğunu, sicili temiz olduğu için kendisine iftira atıldığını, eş zamanlı operasyon düzenleyeceklerini ve hırsızların yakalanması için yardım etmesi gerektiğini söylemişti.

Bunun üzerine N.Ç, para ve ziynet eşyalarını poşete koyarak zanlıya teslim etmişti.

Eve döndükten sonra dolandırıldığını anlayan N.Ç. polise başvurmuş, Suriye uyruklu İ.A. ve A.E. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman