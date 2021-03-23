Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı yakalandı
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Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı yakalandı

23.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:08
Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe merkezinde 59 yaşındaki N.Ç'yi telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

Şüpheli, N.Ç'ye, FETÖ'cülerin kuyumcu hırsızlığına karıştığını, olayda 48 kişinin mağdur olduğunu, sicili temiz olduğu için kendisine iftira atıldığını, eş zamanlı operasyon düzenleyeceklerini ve hırsızların yakalanması için yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine N.Ç, 300 bin lira değerindeki ziynet eşyası, 5 bin lira ve bin 160 avroyu poşete koyarak zanlıya teslim etti.

Ziynet eşyaları ve parayı zanlıya teslim edip eve döndükten sonra dolandırıldığını anlayan N.Ç. polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, zanlıların İstanbul'dan gelen Suriye uyruklu İ.A. ve A.E. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ziynet eşyaları ve paranın bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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