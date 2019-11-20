Tekirdağ'da KBRN eğitimleri başladı

20.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:54

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından KBRN eğitimleri başlatıldı.



AFAD Müdürlüğü personeline yönelik AFAD Başkanlığı tarafından Seviye 2 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) eğitimleri başladı. Eğitimlere AFAD İl Müdürü Recep Erol da katıldı. 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimde KBRN tehlikeleri ve bu tehlikelere yönelik alınması gereken önlemler, herhangi olay anında müdahale yöntemleri konularında uygulamalı bilgiler verilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA