Tekirdağ'da KBRN eğitimleri başladı
Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından KBRN eğitimleri başlatıldı.
Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından KBRN eğitimleri başlatıldı.
AFAD Müdürlüğü personeline yönelik AFAD Başkanlığı tarafından Seviye 2 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) eğitimleri başladı. Eğitimlere AFAD İl Müdürü Recep Erol da katıldı. 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimde KBRN tehlikeleri ve bu tehlikelere yönelik alınması gereken önlemler, herhangi olay anında müdahale yöntemleri konularında uygulamalı bilgiler verilecek. - TEKİRDAĞ