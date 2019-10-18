18.10.2019 11:25

Tekirdağ'da kaza; baba öldü, oğul yaralı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin orta refüjdeki beton sete çarpmasıyla meydana gelen kazada Mehmet Tacar(59) öldü, oğlu Uğur Tacar(34), yaralandı.

Kaza, Marmara Ereğlisi'nin İstanbul karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.İstanbul' dan Tekirdağ yönüne giden Uğur Tacar yönetimindeki 26 ABD 971 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjdeki beton sete çarptı. Şiddetli çapmada otomobil içinde sıkışan Uğur Tacar ile babası Mehmet Tacar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Tacar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA