TEKİRDAĞ'DA KAMYON KAZASI: 2 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, aynı yönde ilerleyen 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, aynı yönde ilerleyen 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavileri için ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza Malkara-Çanakalle karayolunda meydana geldi. Kalorifer kazanı taşıyan Mehmet Balta'nın kullandığı 17 LP 117 Plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen İrfan Baycan (39) yönetimindeki 22 UB 323 Plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Mehmet Balta ile aynı araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Saim Baydan, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü ile yanındaki arkadaşı itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'nesevk edildi. Kaza nedeniyle Malkara-Çanakkale yolunun tek şeridi, 2 saat ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı