Tekirdağ'da kaza: 1 ölü Tekirdağ'da kaza: 1 ölüTEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yoldan çıkıp karşı şeride geçen TIR, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Tekirdağ'da kaza: 1 ölü

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yoldan çıkıp karşı şeride geçen TIR, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. kazada, TIR sürücüsü İ.Ş. hayatını kaybederken kamyonetin şoförü Ü.B. ise ağır yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu üzerindeki Diş Hastanesi mevkiinde meydana geldi. İsmail Şen (47) idaresindeki 59 AC 895 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, sonra karşı şeride geçerek Malkara istikametine seyreden Ü.B. idaresindeki 06 DG 698 plakalı kamyonete çarptı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığını görenler haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kamyon sürücüsü Ü.B.'ye müdahale ederken, TIR'da sıkışan İ.Ş. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.Ş.'nin cansız bedeni kaza kırım ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonra çıkarılıp, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA