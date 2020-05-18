Tekirdağ'da kayıp gencin cesedi gölette bulundu
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, dün kaybolan gencin cesedi gölette bulundu.
18.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:14
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, dün kaybolan gencin cesedi gölette bulundu.
Sefaalan Mahallesi'nde yaşayan Erkan Pınar'dan (19) dün saat 15.30'dan itibaren haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarmanın yaptığı araştırmada Pınar, gece saatlerinde bölgedeki bir gölette hareketsiz bulundu. Pınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA