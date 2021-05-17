Kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
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Kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Dursun Ö, kız kardeşiyle boşanma aşamasında yaşadıkları iddia edilen tartışmalar nedeniyle husumetli olduğu Muhammet K'nin Birsen Sokak'taki evinin önüne gitti.

Aracının içerisinde olan kayınbiraderi Muhammet K'ye av tüfeğiyle ateş eden Dursun Ö, daha sonra Füsun Sokak'taki evine gitti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polisler geldi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Muhammet K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dursun Ö'nün ise evinde tüfekle intihar ettiği belirlendi.

Kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
Kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
Kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
Kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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