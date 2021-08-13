Tekirdağ'da kaybolan 35 yaşındaki muhasebecinin bulunması için çalışma başlatıldı
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Tekirdağ'da kaybolan 35 yaşındaki muhasebecinin bulunması için çalışma başlatıldı

Tekirdağ'da kaybolan 35 yaşındaki muhasebecinin bulunması için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin 2 gündür haber alamadığı kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin 2 gündür haber alamadığı kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Sebahattin Şentürk'ten (35) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, Ahmetpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş bulunan otomobilin Şentürk'e ait olduğunu belirledi. Ekipler tarafından durum aileye iletildi.

Güvenlik güçlerinin Şentürk'ün bulunmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

Evli ve 2 çocuk babası Şentürk'ün ilçedeki bir maden firmasında muhasebeci olarak çalıştığı öğrenildi.

Tekirdağ'da kaybolan 35 yaşındaki muhasebecinin bulunması için çalışma başlatıldı
Tekirdağ'da kaybolan 35 yaşındaki muhasebecinin bulunması için çalışma başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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