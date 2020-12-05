Tekirdağ'da kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü
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Tekirdağ'da kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü

05.12.2020 21:26 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:30
Tekirdağ'da kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü. Feci kazada ölü ve yaralı olmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. idaresindeki 59 NG 699 plakalı ticari araç ile S.K. yönetimindeki 59 NF 395 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 59 NF 395 plakalı otomobil hurdaya döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü
Tekirdağ'da kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü
Tekirdağ'da kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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