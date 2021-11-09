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Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kauçuk fabrikasının üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 işçi ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da fabrikaya gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
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