Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kauçuk fabrikasının üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen 3 işçi ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da fabrikaya gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.