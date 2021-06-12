Tekirdağ'da "kasten adam öldürme" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, AtatürkMahallesinde bir apartmanda saklandığı tespit edilen H.T polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan