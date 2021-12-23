Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti
Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti.
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti.
Hayrabolu ilçe merkezinde sabah saatlerinde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Adeta gökyüzünü istila eden kargaları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonlarıyla o anı görüntüledi.
Karga sürüsü bir süre sonra gözlerden kayboldu.