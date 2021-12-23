Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti - Haberler
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Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti.

Hayrabolu ilçe merkezinde sabah saatlerinde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Adeta gökyüzünü istila eden kargaları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonlarıyla o anı görüntüledi.

Karga sürüsü bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti

Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti

Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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