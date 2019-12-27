Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı
CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı - Haber

Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturan Rus bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma gerçekleştiriliyor.

27.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:10
Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı

'ın ilçesi açıklarında dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturan Rus bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma gerçekleştiriliyor.

sahiline 25-30 metre açıkta karaya oturan ve içerisinde 11 kişilik mürettebatın bulunduğu geminin çevresine Kıyı Emniyeti römorkörü geldi.

Römorkör, gemiyi bulunduğu yerden halatlarla çıkarmak için çalışma başlattı.

Olay

Rus bandıralı "Nevado 35" adlı küspe yüklü gemi, 25 Aralık'ta dümen kilitlenmesi sonucu Mürefte sahilinde karaya oturmuştu.

Kaptanın durumu telsizle bildirmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri gitmiş, bölgede yakıt sızıntısı gözlemlenmediği belirtilmişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler