Tekirdağ'da Karate Kuşak Terfi Sınavı Yapıldı

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 80 sporcu için 2019 yılı birinci dönem karate kuşak terfi sınavı yapıldı.



Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen sınava 80 öğrenci katıldı. Yapılan sınavın ardından 20 sporcu sarı, 20 sporcu turuncu, 10 sporcu yeşil, 10 sporcu mavi, 10 sporcu kahverengi, 10 sporcu siyah kuşağa geçti.



Karate antrenörü Alperen Çitak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da da karate sporunun öneminin arttığını söyledi.

Çitak, gençlerin sporla zaman geçirerek özgüven kazandıklarını ifade ederek, "Sporu sevdirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü karatecileri bir üst kuşağa terfi etti. Gösterdikleri gayret, sabır ve cesaretlerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Velilerimize de çocuklarımızı aktif bir yaşama yönlendirerek karate sporuna gösterdikleri saygı, sevgi ve alakadan dolayı sonsuz saygılarımı sunuyorum." dedi.



Karate kuşak terfi sınavına aileler de katıldı.



Sınavın ardından sporculara kuşakları takıldı.

Kaynak: AA