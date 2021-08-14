Tekirdağ'da karantinada olması gerekirken yolda yakalanan 2 otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi
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Tekirdağ'da karantinada olması gerekirken yolda yakalanan 2 otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi

Tekirdağ'da karantinada olması gerekirken yolda yakalanan 2 otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, evde karantinada bulunması gerekirken otobüste yakalanan 2 şoför, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, evde karantinada bulunması gerekirken otobüste yakalanan 2 şoför, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı-Saray kara yolundaki denetimde Alanya'dan Kırklareli'ne giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, kontrolde otobüs şoförleri M.Ö ve İ.Ç'nin temaslı olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler, şoförler hakkında karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüleri ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine götürdü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da karantinada olması gerekirken yolda yakalanan 2 otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi - Haberler
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