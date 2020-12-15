Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi TESKİ'ye girişte yakalandı
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Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi TESKİ'ye girişte yakalandı

15.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:34
Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi TESKİ'ye girişte yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) girişte tespit edilerek yurda yerleştirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) girişte tespit edilerek yurda yerleştirildi.

Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan TESKİ görevlileri, kuruma girişte vatandaşlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yaptı.

Vatandaşlardan R.Ö'nün kontrolünü yapan görevliler, bu kişinin karantinada olması gerektiğini tespit edince durumu ekiplere bildirdi.

Ekipler tarafından yurda götürülen R.Ö. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:33:43. #1.14#
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