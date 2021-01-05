Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi uygulamada yakalandı
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Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi uygulamada yakalandı

05.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:34
Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi uygulamada yakalandı

Şarköy ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, uygulama noktasında yakalandı.

Şarköy ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, uygulama noktasında yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ışıklı kavşakta uygulama yaptı.

Uygulama esnasında bir aracı durduran ekipler, sürücü B.G'nin UYAP sorgulamasında "İzlem devam ediyor, özel izin yok" uyarısını gördü.

Durumu İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildiren ekipler, B.G'yi karantina süresi tamamlanması amacıyla ikametine götürdü.

B.G. hakkında "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 10:34:30. #1.15#
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