Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi adliyeye girişte yakalandı
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Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi adliyeye girişte yakalandı

02.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:46
Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi adliyeye girişte yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde karantinada olması gereken bir kişi, adliyeye girişte tespit edilerek evine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde karantinada olması gereken bir kişi, adliyeye girişte tespit edilerek evine gönderildi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından Çerkezköy Adliyesi girişinde ekiplerce kontroller yapılmaya devam ediliyor.

Adliyeye girmeye çalışan B.K'ye ekipler tarafından HES kodu kontrolü yapıldı.

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Sorguda "riskli ve izlem var" uyarısını gören ekipler, B.K'yi gerekli karantina süresini tamamlaması amacıyla ikametine götürdü.

Karantina sürecinde olmasından dolayı ifadesi alınamayan B.K. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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