Tekirdağ'da karantina süresi dolan 144 kişi evlerine gönderildi
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Tekirdağ'da karantina süresi dolan 144 kişi evlerine gönderildi

Tekirdağ'a yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 144 kişi evlerine uğurlandı.

Tekirdağ'da karantina süresi dolan 144 kişi evlerine gönderildi
21.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:48

Tekirdağ'a yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 144 kişi evlerine uğurlandı.

Arjantin ile Brezilya'dan getirilen 80, Dominik, El Salvador ve Küba'dan getirilen 64 kişi Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında ağırlandı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulan 80 kişinin karantina süresi doldu. Çorlu'da yurtta kalan 64 kişi de Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirmeleri için tahliye edildi.

Sağlık kontrollerinde koronavirüs bulgularına rastlanmayanlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Evlerine uğurlananlardan Fatih Yasin gazetecilere, 14 gün boyunca çok iyi şekilde hizmet gördüklerini belirterek, "Burada çalışan herkese teşekkür ediyorum. Testlerimiz de negatif çıktı ve artık evimize dönüyoruz." dedi.

Bilal Hancı da karantinada kafa dinleme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Yoğun bir iş temposundan çıktığımız için bu karantina bize iyi geldi. Bu zamanı iyi değerlendirmiş olduk. Bundan sonra kendi işimize yoğunlaşacağız. Burada her şey çok iyiydi. Çok şükür testlerimiz de çok iyi çıktı." diye konuştu.

Azerbaycan Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncusu Polina Rahimova ise her şeyin çok güzel olduğunu belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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