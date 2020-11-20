Tekirdağ'da karantina kuralını ihlal eden yabancı uyruklu aile otogarda yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve karantina kuralını ihlal eden yabancı uyruklu aile, İstanbul'a gitmek üzereyken otogarda yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve karantina kuralını ihlal eden yabancı uyruklu aile, İstanbul'a gitmek üzereyken otogarda yakalandı.

Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli S.A. ile eşi C.A'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Evlerinde iki çocuklarıyla karantinada bulunmaları gereken çift, otobüsle İstanbul'a gitmek için otogara geldi.

Otobüs firmasının görevlisi, bilet almak isteyen aileye HES kodu sorgulaması yapınca testlerinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunmaları gerektiğini fark etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Suriyeli çifte tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 182'şer lira ceza uyguladı.

Aile, sağlık ekiplerince Çorlu ilçesinde bulunan yurda götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf